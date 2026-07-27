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Série A

Santos : Neymar s’en prend violemment à des journalistes

Par Allan Brevi
1 min.
Neymar avec Santos @Maxppp

De retour sur les terrains après la Coupe du Monde 2026, Neymar a rapidement retrouvé le chemin des filets avec Santos. Dans la nuit de samedi à dimanche face à Chapecoense (2-2), l’attaquant brésilien de 34 ans a inscrit un doublé, permettant notamment à son équipe d’arracher l’égalisation en fin de rencontre. Mais cette performance a été éclipsée par une polémique née d’informations rapportées par le média brésilien Globo, évoquant une altercation dans le vestiaire à la mi-temps avec plusieurs jeunes joueurs de Santos. Des tensions que Neymar a rapidement démenties, tout comme les joueurs concernés.

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Face à ces accusations, le numéro 10 de Santos a décidé de répondre directement et de dénoncer ce qu’il considère comme des informations « malveillantes et mensongères ». Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Neymar a surtout défendu son attitude de leader dans le vestiaire : « s’il faut que je réprimande dans le vestiaire, peu importe qui que ce soit, c’est quelque chose de normal dans le football, et c’est aussi normal dans un groupe qui a envie de gagner ! Vous qui faites ces articles malveillants et mensongers, vous n’y connaissez rien, vous ne savez pas ce qu’est le football ! » Le Brésilien assume donc pleinement son rôle de cadre et estime que les discussions fortes font partie de la vie d’un groupe compétitif.

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