Il y a des joueurs dont le talent finit toujours par attirer les regards des plus grands clubs européens et Michael Olise appartient désormais à cette catégorie. Étincelant sous les couleurs du Bayern Munich, l’international français (31 sélections, 12 buts) a vu sa cote grimper au point de susciter l’intérêt de plusieurs cadors du continent. Depuis plusieurs mois, le Real Madrid se présente ainsi comme l’un des principaux favoris pour arracher le natif de Londres à ses actuelles attaches bavaroises. Mais ce n’est pas tout. Ce vendredi soir, un autre candidat apparaît. Selon les dernières informations de Sport Bild, Arsenal apprécierait aussi particulièrement le profil de l’ailier tricolore et figurerait parmi les clubs qui aimeraient pouvoir l’attirer.

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Un intérêt qui en dit long sur le statut pris par l’ancien joueur de Crystal Palace, devenu l’une des attractions du football européen. À Londres, Mikel Arteta pourrait voir en Olise une pièce de choix pour enrichir son secteur offensif. Et pour cause. Sa créativité, sa qualité technique et sa capacité à faire basculer une rencontre en quelques gestes ont de quoi séduire un club qui nourrit de grandes ambitions. Mais Arsenal est loin d’être seul dans cette course aux étoiles. Outre le Real Madrid, d’autres grandes écuries auraient également inscrit son nom sur leurs listes. Pour Christian Falk, si Olise venait un jour à quitter Munich, un départ vers l’Espagne pourrait même représenter une destination logique, après son expérience déjà réussie en Premier League.

Le Bayern ferme toujours la porte

Reste que le Bayern Munich n’a aucune envie de voir son joyau s’échapper. Le club bavarois n’a d’ailleurs fixé aucun prix de 300 millions d’euros, contrairement à certaines informations relayées en Espagne, et n’a pas non plus formulé d’offre de prolongation que le joueur aurait refusée. En effet, la direction munichoise entend conserver Olise et se donne du temps pour préparer la suite. Sous contrat pour encore trois saisons, le Français pourrait faire l’objet de discussions autour d’un nouveau bail à partir de l’année prochaine, avec l’été comme horizon privilégié. Le message envoyé aux prétendants est donc limpide : le Bayern n’est pas vendeur.

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Vous l’aurez compris, Arsenal peut regarder Olise avec envie, mais le chemin qui mène à lui s’annonce particulièrement escarpé. À Munich, le club est même convaincu de pouvoir lui offrir un environnement à la hauteur de ses ambitions, avec la possibilité de gagner des titres majeurs et de briller jusqu’à la conquête des plus grandes distinctions individuelles, à commencer par le Ballon d’Or. Une chose est sûre, au regard des différentes sorties des dirigeants munichois, le Bayern veut faire de l’Allianz Arena le théâtre de la prochaine étape de sa carrière, et non un simple point de passage. Les Gunners sont prévenus : pour espérer attirer l’international français, il faudra bien davantage qu’un intérêt prononcé. Il faudra convaincre un club qui entend garder son artiste.