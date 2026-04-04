Roumanie : Mircea Lucescu victime de deux crises cardiaques

Ancien entraîneur de l’Inter Milan, du Shakhtar Donetsk, de Galatasaray ou de Besiktas, Mircea Lucescu a été hospitalisé ces derniers jours. Le technicien de 80 ans s’était évanoui pendant un entraînement de l’équipe roumaine, dont il était sélectionneur depuis 2024. Son départ a été officialisé quelques jours plus tard, après l’échec de qualification à la Coupe du Monde de son pays.

La suite après cette publicité

D’après le journaliste roumain Emanuel Rosu, Lucescu aurait été victime de deux crises cardiaques depuis. L’ancien joueur souffrirait d’une tachycardie ventriculaire et serait toujours en observation. « À l’heure actuelle, le patient reçoit un traitement cardiologique spécialisé, sans apparition de nouveaux éléments pathologiques. Le patient est stable, conscient et coopère avec le personnel médical » a indiqué l’hôpital roumain dans lequel il est actuellement admis.