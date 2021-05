Euro : quelle liste de 26 pour Didier Deschamps ?

L'heure de vérité approche. Le 18 mai prochain, Didier Deschamps dévoilera sur TF1 et M6 la liste des Bleus sélectionnés pour participer à l'Euro 2020, organisé en 2021 en raison de l'épidémie de coronavirus. Comme à l'accoutumée, il y aura des heureux et des déçus. Mais peut-être un peu moins que d'habitude... Ce mardi, l'UEFA a répondu favorablement à la demande de plusieurs sélectionneurs, Roberto Mancini en tête, qui souhaitaient que les listes de joueurs sélectionnés pour le championnat d'Europe soient élargies. L'instance dirigeante du football européen a donc officialisé la nouvelle via un communiqué de presse expliquant pourquoi elle avait dit oui.

La suite après cette publicité

« Afin de réduire le risque que des équipes se retrouvent avec trop peu de joueurs à disposition pour certains matches en raison de tests positifs à la COVID-19 et des mesures de quarantaine imposées en conséquence par les autorités compétentes, il a été décidé, à titre exceptionnel, de porter les effectifs à 26 joueurs pour toutes les équipes participantes. Cependant, 23 joueurs au maximum pourront être inscrits sur la feuille de match pour chaque rencontre (conformément à la Loi 3 des Lois du Jeu de l’IFAB, qui autorise au maximum 12 remplaçants pour les matches des équipes nationales A), dont trois gardiens. Après la soumission de la liste de joueurs, le 1er juin 2021, le règlement actuel autorise un nombre illimité de remplacements en cas de blessure ou de maladie grave avant le premier match, sous réserve de la présentation d’un certificat médical ».

Deschamps va avoir le choix

Didier Deschamps pourra donc faire appel à 26 joueurs au total. Ce qui va lui permettre d'explorer diverses possibilités. En mars dernier, lors de la dernière liste avant l'Euro, l'ancien entraîneur de l'OM avait déjà sélectionné 26 joueurs. Quatre gardiens (Areola, Lloris, Maignan, Mandanda), neuf défenseurs (Digne, Dubois, Hernandez, Kimpembe, Lenglet, Mendy, Pavard, Varane, Zouma), quatre milieux (Ndombele, Pogba, Rabiot, Sissoko, Kanté qui avait été forfait finalement) et huit attaquants (Ben Yedder, Coman, O.Dembélé, Giroud, Griezmann, Lemar, Martial, Mbappé). Si DD pourrait décider de repartir sur la même liste, cela devrait malgré tout être différent cette fois-ci. A priori, il ne devrait emmener avec lui que trois gardiens. Le capitaine Hugo Lloris, Steve Mandanda et Mike Maignan semblent avoir une longueur d'avance sur Alphonse Areola.

Si cela se confirmait, il resterait des places vacantes et Deschamps ferait ainsi appel à 23 joueurs de champ. Vraisemblablement un par ligne. En défense, l'entraîneur français a eu pour habitude de faire appel à huit joueurs. Souvent quatre centraux et quatre latéraux (deux à droite, deux à gauche). C'était d'ailleurs le cas lors du Mondial en Russie. Cette fois-ci, neuf éléments pourraient être convoqués. Si certains devraient être de la partie (Digne, Dubois, Hernandez, Kimpembe, Lenglet, Pavard, Varane), d'autres peuvent encore espérer composter leur billet. Il reste a priori deux places à prendre. Dans l'axe, Dayot Upamecano et Kurt Zouma, présent en mars, voire Jules Koundé (appelé avec les Espoirs), ont leur mot à dire. Capable aussi bien à droite qu'à gauche, le latéral Ferland Mendy, peut compter sur sa polyvalence pour s'immiscer dans la liste. D'autant que Deschamps peut aussi être tenté de décaler Lucas Hernandez dans l'axe.

Encore quelques places à prendre

Au milieu de terrain, DD avait pris 5 spécialistes du poste en 2018. Cette fois-ci, six joueurs pourraient l'accompagner à la conquête de l'Europe. Ndombele, Pogba, Rabiot et Sissoko devraient y être. Mais il faut également ajouter l'indéboulonnable N'Golo Kanté, blessé le mois dernier. Plusieurs milieux peuvent encore espérer être parmi eux. Champion du monde en 2018, Steven Nzonzi a l'expérience et l'avantage de bien connaître les Bleus et Deschamps. Même chose pour Blaise Matuidi. Exilé en MLS, il semble toutefois loin des Bleus. Opéré d'une rupture d'un tendon au niveau des quadriceps de la cuisse gauche, Corentin Tolisso, lui, pourrait reprendre à la fin du mois de mai. Certainement trop juste. Enfin, il y a les cas d'Eduardo Camavinga, Houssem Aouar et Boubacar Kamara, qui devraient être appelés avec les Espoirs pour l'Euro 2021.

Enfin, 8 attaquants pourraient être du voyage. Si Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Kingsley Coman voire Ousmane Dembélé sont a priori assurés d'y être, derrière il y a bataille entre Thomas Lemar, Anthony Martial, Wissam Ben Yedder, Nabil Fekir ou encore Marcus Thuram. Présent en Russie il y a trois ans, Florian Thauvin semble hors course. Bien revenu ces dernières semaines à Marseille, Dimitri Payet aussi est juste. Enfin, des éléments comme Karim Benzema, auteur d'une saison de folie au Real Madrid, ou Alexandre Lacazette ne profiteront pas de cet élargissement de la liste pour revenir. Didier Deschamps a encore deux semaines pour peaufiner sa fameuse liste. La balle est dans son camp !