Hugo Bayomog va signer au RC Lens

Considéré comme l’un des plus grands espoirs de la prometteuse génération 2008 du LOSC, Hugo Bayomog va bel et bien faire ses valises. Auteur d’une deuxième partie de saison très solide en National 3 (17 apparitions, 1 but, 2 passes décisives), le polyvalent latéral droit de 17 ans a confirmé tout son potentiel dans le Nord. Mais la situation contractuelle du joueur, arrivé en fin de bail aspirant, a rapidement tourné au casse-tête pour la direction lilloise. La proposition d’un contrat de stagiaire professionnel étant intervenue trop tardivement, de nombreux prétendants en France (Ligue 1, Ligue 2) et à l’étranger, dont le RSC Anderlecht, s’étaient engouffrés dans la brèche.

La suite après cette publicité

Le suspense a finalement pris fin, et l’issue de ce dossier risque de provoquer une immense frustration sur la métropole lilloise. Selon nos informations, Hugo Bayomog va s’engager pour deux saisons sous contrat stagiaire pro avec… le RC Lens ! Un véritable camouflet pour le LOSC, qui voit sa génération dorée se faire piller (après les départs actés de Kingsley Olufade à Strasbourg et de Jephthé Malanda à l’OM), mais qui perd surtout l’une de ses pépites au profit de son grand rival historique. Ce transfert vers l’ennemi artésien ne manquera pas de faire grincer des dents du côté des supporters des Dogues.