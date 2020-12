Vente OM : Mourad Boudjellal connaît le prix du club

L'été dernier, l'Olympique de Marseille était sous le feu des projecteurs. Non pas parce qu'une crise institutionnelle, avec le départ d'Andoni Zubizarreta et la menace de faire pareil d'André Villas-Boas, mais parce qu'un homme d'affaires, Mohamed Ayachi Ajroudi, souhaitait reprendre le club et avait même fait une offre à Frank McCourt.

Dans ses valises, on retrouvait Mourad Boudjellal, l'ancien patron du RCT. Ce dernier a annoncé connaître le prix du club, enfin ce que Frank McCourt voudrait pour le laisser. « McCourt le situe à 200 millions d’euros », a lâché Mourad Boudejallal dans un long entretien accordé au quotidien régional Ouest France.