Nicolas Pépé à Trabzonspor, c’est imminent !

Prêté à l’OGC Nice la saison passée (19 matchs, 6 buts toutes compétitions confondues), Nicolas Pépé a fait son grand retour cet été en Angleterre. Oui mais voilà, l’international ivoirien (33 sélections, 10 buts) ne va pas s’éterniser du côté d’Arsenal puisque son transfert à Trabzonspor est imminent.

Selon nos dernières informations, celui qui a connu une trajectoire globalement décevante ces dernières années a résilié son contrat avec les Gunners et va signer un contrat d’un an avec la formation turque. Tout sera d’ailleurs bouclé ce dimanche, sauf énorme retournement de situation. Via un communiqué, Arsenal a d’ores et déjà annoncé le départ de son joueur.