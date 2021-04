ASSE : Denis Bouanga répond aux critiques

Seizième de L1, Saint-Etienne vit une saison compliquée collectivement. Mais c'est aussi le cas individuellement pour plusieurs éléments, dont le niveau est inférieur à celui affiché par le passé. Cela est notamment le cas de Denis Bouanga. Etincelant lors de sa première année, il est dans le dur à présent (5 buts et 3 assists en 23 matches toutes compétitions confondues).

De passage en conférence de presse, il a répondu aux critiques dont il fait l'objet. «Je sais que je suis moins performant, mais je travaille pour le collectif. Je joue aussi sur différents postes, j'ai conscience de mes performances. Si j'avais confiance en moi, et que j'avais mis les buts que j'ai loupé cela m'aurait du bien à moi et au collectif. Je sais que c'est une saison moins bonne, on apprend, mais je suis là pour le collectif même quand je suis moins efficace. (...) Je lis les critiques sur les réseaux. Ça fait partie du foot, j'apprends et je continue. Ça me touche mais ça me motive aussi, j'ai envie de prouver que je peux être plus performant». Sous contrat jusqu'en 2023, le joueur de 26 ans a ensuite évoqué son futur. «Mon avenir ? Pour l'instant je suis sous contrat et ça va continuer». Le message est clair !