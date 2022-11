Le Bayern Munich prévient le Sénégal pour Sadio Mané

Alors qu'il était même annoncé forfait pour la Coupe du monde 2022, au Qatar, Sadio Mané, l'attaquant du Bayern Munich, est finalement bien présent dans la liste du Sénégal. Une annonce surprenante, alors que l'attaquant de 30 ans avait été touché à un tendon et devait être absent pendant plusieurs semaines.

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant le dernier match de l'année contre Schalke 04, Julian Nagelsmann, le manager bavarois, a assuré que Sadio Mané était forfait pour le déplacement et a tenu à prévenir le Sénégal pour le Mondial, qui débutera le 20 novembre. «Nous ferons un autre contrôle dans 10 jours et nous verrons alors comment se passe sa récupération. Bien sûr, le Sénégal aimerait qu'il joue. Mais s'il a mal, il ne pourra pas jouer. La santé passe avant le football. C'est le cas pour nous et aussi pour tout le monde».