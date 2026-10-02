Portugal : Gonçalo Ramos met déjà le feu à la succession de Cristiano Ronaldo

Particulièrement scruté, le premier match du Portugal depuis le départ soudain de Cristiano Ronaldo a apporté de premières réponses positives à Jorge Jesus. Ses hommes se sont imposés 4-2 au Danemark, et avec la manière. Titulaire en pointe, Gonçalo Ramos a été passeur décisif puis buteur, ce qui lui vaut ce matin les éloges de la presse portugaise, qui le désigne majoritairement comme l’homme de la rencontre.

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«Le meilleur joueur sur le terrain ? Gonçalo Ramos. Un tir sur le poteau (12e), une passe décisive (13e) et un but (25e) en seulement 12 minutes qui témoignent du dynamisme de l’attaquant, tant dans la surface qu’en dehors. Redoutable dans la surface, il se montre infatigable et d’une grande efficacité sur tout le terrain, un véritable buteur dont toute l’équipe a besoin. Si Jorge Jesus est le chef d’orchestre, comme il l’a déclaré en avant-match, Gonçalo Ramos est le maître du jeu, le patron du Portugal à la tête d’une équipe compétente et dévouée. Il a joué comme un patron », écrit le journal portugais A Bola, qui attribue la note de 8/10 à l’ancien Parisien, élu homme du match.

Jorge Jesus conquis par Ramos

Auteur de son 13e but en sélection portugaise (dont 12 ont été marqués lorsque Cristiano Ronaldo n’était pas sur la pelouse), Gonçalo Ramos a mis en avant l’importance de son sélectionneur, à qui il attribue une part de cette réussite : «Cette histoire ne nous a pas influencés (l’affaire Ronaldo), on veut gagner chaque match. Le nouvel entraîneur nous aide énormément. Nous avons les idées claires, on sait exactement où se trouve chaque partenaire sur le terrain.»

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Jorge Jesus a, de son côté, considéré qu’il s’agissait du meilleur match de son équipe depuis son arrivée. Et s’il a tenu à mettre le collectif au centre du jeu, il a également eu quelques mots pour Gonçalo Ramos, appelé à devenir son titulaire au poste de numéro 9 : «l’équipe croit collectivement en ce qu’elle fait. Pour moi, c’était notre meilleur match jusqu’à présent, j’ai pu travailler sur le placement offensif. Le but de Gonçalo Ramos est un superbe but de ce type». Au Portugal, cet enthousiasme collectif est accueilli avec le sourire. «CR11», titre le quotidien O Jogo, très taquin.