Ligue Conference : Monaco affrontera Ferencvaros ou Gornik Zabrze en barrages

Monaco est fixé. À l’issue du tirage au sort des barrages de la Ligue Conférence effectué ce lundi, l’ASM affrontera le vainqueur de la double confrontation entre Ferencvaros (Hongrie) et Gornik Zabrze (Pologne). Les deux équipes s’affronteront les 5 et 13 août, avant que les Monégasques n’entrent en lice les 20 et 27 août avec pour objectif de décrocher une place en phase de ligue.

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Septième de Ligue 1 la saison dernière, le club de la Principauté a obtenu son billet pour ces barrages grâce à la victoire de Lens contre l’OGC Nice en finale de Coupe de France. Unique représentant français en Ligue Conférence cette saison, Monaco tentera de découvrir pour la première fois la phase de ligue de la compétition. En cas d’élimination, les hommes de Filipe Luis seraient privés de Coupe d’Europe pour la première fois depuis la saison 2023-2024.