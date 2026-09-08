Lamine Yamal envoie une pique au Real Madrid

Lamine Yamal a pris la parole ce mardi à la veille d’affronter Feyenoord en Ligue des Champions. Le génie espagnol n’a pas pu esquiver les questions sur le Ballon d’Or 2026 ou encore sur la Ligue des Champions. Il a aussi été cuisiné sur le Real Madrid. Un adversaire qui s’est notamment plaint de l’arbitrage contre le Betis.

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«S’ils n’ont pas gagné depuis deux ans, c’est leur problème. Nous sommes satisfaits de l’arbitrage. C’est une question pour eux. Demandez-leur, je les vois heureux.» Le joueur de 19 ans ne se préoccupe pas du rival madrilène.