Marco Verratti n'a pas l'intention de quitter le PSG de sitôt

Marco Verratti a, à l’instar de ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, rejoint sa sélection nationale en cette période de trêve internationale. Alors qu’il s’apprête à disputer la 3e journée de la Ligue des Nations dimanche avec l’Italie en terre polonaise, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a fait un point sur son avenir au sein du club de la capitale en conférence de presse ce vendredi.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’Italien n’a pas l’intention de plier bagage, loin de là. «La chose que j'aime le plus est de jouer au football et de le faire pour une équipe qui joue avec de grands objectifs. Pendant ces 8 années, j'ai toujours joué avec de grands champions et en ce moment, il ne me vient pas à l'esprit de quitter le PSG car je me sens bien là-bas et puis dans le futur, nous verrons.» Les supporters parisiens apprécieront.