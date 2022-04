Manchester City-Brighton : les compositions officielles

La course au titre continue en Premier League. Manchester City (2e, 74 pts) a vu Liverpool (1er, 76 pts) prendre la tête du championnat ce mardi en battant Manchester United à domicile (4-0). Pour récupérer leur première place, les Skyblues devront battre Brighton (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 21 heures), mais la tâche ne sera pas si simple. Les Seagulls (10e, 40 pts) restent sur deux victoires consécutives face à Arsenal (1-2) et Tottenham (0-1), deux succès obtenus à l’extérieur.

La suite après cette publicité

En l'absence de Walker, Cancelo occupera le couloir droit de la défense, tandis que Ake sera à gauche. Gundogan, Rodri et Bernardo Silva prendront place au milieu, un temps incertain, De Bruyne est bien présent dans le onze de départ de Pep Guardiola. Pas de surprise du côté de Brighton qui sera positionné en 3-4-3. Cucurella, Dunk et Veltman composeront le trio défensif. Mac Allister, Mwepu et l'ancien joueur de Manchester United Welbeck seront quant à eux positionnés sur le front de l'attaque.

Les compositions officielles :

Manchester City : Ederson - Cancelo, Stones, Laporte, Ake - Gundogan, Rodri, Silva - Mahrez, De Bruyne, Foden

Brighton : Sanchez - Cucurella, Dunk, Veltman - Caicedo, March, Gross, Lamptey - Mac Allister, Mwepu, Welbeck