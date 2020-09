Quel visage pour le PSG face à Metz ?

Le PSG n'a pas vraiment le temps de reprendre son souffle en ce début de saison. Défait à Lens et contre l'OM pour la première fois depuis 2011, on peut même dire qu'il y a déjà urgence à gratter des premiers points en Ligue 1. Cela tombe bien, pour se remettre dans le bain, la réception de Metz arrive dès demain (match à suivre en live commenté sur Foot Mercato) seulement comme depuis le coup d'envoi du championnat, de nombreux absents sont encore à déplorer. La fin de rencontre houleuse du Classique est passée par là, ce qui n'arrange pas vraiment les plans de Thomas Tuchel.

Face à l'OM, le coach allemand avait récupéré Neymar, Paredes et Di Maria. Malheureusement pour lui, les deux premiers cités seront automatiquement suspendus demain après avoir été expulsés dimanche soir. Les deux Sud-Américains seront accompagnés de Kurzawa. Lui aussi a vu rouge après son altercation avec Amavi. C'est une autre histoire, mais la commission de discipline pourrait alourdir encore leurs suspensions lors de la réunion de mercredi. D'autres éléments manqueront à l'appel. La rencontre face aux Grenats étant un match en retard de la 1ère journée, les recrues ne peuvent être convoquées.

Marquinhos, Icardi et Keylor de retour

Alessandro Florenzi, très bon contre Marseille, et Sergio Rico, dont le transfert définitif a seulement eu lieu la semaine dernière, ne seront pas présents. Keylor Navas devrait donc être titulaire seulement si ses douleurs au dos sont passées, sinon comme à Lens, c'est Bulka qui jouera. Enfin, dernier absent de marque, Kylian Mbappé, toujours en quarantaine après son contrôle positif à la covid-19, va encore manquer. À condition que le protocole change d'ici la fin de semaine, il pourrait enfin revenir contre Nice (à suivre ici sur FM dimanche prochain).

Outre le possible retour de Navas, le PSG va retrouver deux éléments importants. Sortis de leur confinement, Marquinhos et Mauro Icardi vont enfin pouvoir lancer leur saison. Ils postulent tous les deux à une place de titulaire mercredi soir, alors que le reste de l'effectif va enchaîner son 3e match en six jours. En plus de devoir trouver une équipe compétitive, Tuchel devra prendre en compte la dimension physique chez certains, comme pour Di Maria qui a disputé ses 90 premières minutes de jeu cette saison lors de la défaite au Parc des Princes.