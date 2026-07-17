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Coupe du Monde 2026 : la mi-temps de la finale durera 17 minutes

Par Josué Cassé
1 min.
Rodri @Maxppp

Ce dimanche au MetLife Stadium de New York, l’Espagne défie l’Argentine pour la grande finale de la Coupe du Monde 2026. Un choc au sommet qui sera coupé par un show à la pause. Ainsi, en raison des concerts de Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy et Justin Bieber, la mi-temps durera 17 minutes, alors que certaines rumeurs évoquaient une interruption de 30 minutes.

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Le show durera en tout 11 minutes, le reste du temps étant consacré au montage et au démontage de la scène, ainsi qu’à l’arrosage de la pelouse, jugée trop sèche et trop lente depuis le début de la Coupe du Monde.

Pub. le - MAJ le
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