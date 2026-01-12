L’ancien ailier de l’OL Tetê rejoint Grêmio

L’ancien joueur de l’OL Tetê fait son retour à Grêmio, son club formateur, après 7 années passées en Europe. L’attaquant brésilien de 25 ans a signé un contrat de 4 ans, jusqu’à fin 2029, et retrouve ainsi le championnat brésilien. Pur produit du centre de formation, Tetê avait quitté le club pour entamer sa carrière professionnelle au Shakhtar Donetsk en 2019, où il a remporté à deux reprises le championnat ukrainien ainsi que la Supercoupe.

Après son passage en Ligue 1, il a évolué en Premier League avec Leicester City, puis à Galatasaray, avant de rejoindre le Panathinaikos, où il a terminé la saison 2024-2025 avec 11 buts toutes compétitions confondues. Son retour à Grêmio marque le retour du "fils prodigue au club", avec pour objectif de s’imposer dans l’effectif professionnel et d’écrire un nouveau chapitre de sa carrière au Brésil.