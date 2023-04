OM : Samuel Gigot évoque la fin de saison haletante en Ligue 1

La suite après cette publicité

Interrogé par l’ancien joueur du PSG Jérôme Rothen dans son émission éponyme sur RMC, le défenseur central français Samuel Gigot s’est livré sur la fin de saison qu’attend son club, l’Olympique de Marseille, à seulement six journées de son terme. Pour rappel, au classement du championnat, l’OM est dauphin du PSG, avec un point d’avance sur le RC Lens, qui complète le podium, et six de l’AS Monaco.

«Il n’y a pas d’euphorie, on a les pieds sur terre. C’est vrai que c’était un match important, avec le scénario qui a été favorable pour nous. On est très content, on sait qu’on est dans le sprint final. Chaque match sera une finale. Donc, on est concentrés sur notre objectif de fin de saison. (…) On a eu des résultats un petit peu difficiles ces derniers temps en stade Vélodrome. On est concentré sur notre match de dimanche (contre l’AJ Auxerre, ndlr) parce que c’est le plus important.»

