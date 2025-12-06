PL : Aston Villa s’offre Arsenal dans les dernières secondes et relance la course au titre

Après son nul face à Chelsea (1-1), Arsenal (1er) ouvrait cette 15e journée de Premier League, en se déplaçant à Villa Park pour défier Aston Villa (3e). Face à son homologue espagnol, Unai Emery, Mikel Arteta se passait d’entrée de Viktor Gyökeres, privilégiant Mikel Merino à la pointe de l’attaque. Du côté du club de Birmingham, Youri Tielemans retrouvait le XI de départ. Comme lors des précédentes oppositions entre les deux formations, ce match fut très animé. Dès la 11e minute, Watkins réussissait à se défaire de Timber mais butait sur Raya. Trois minutes plus tard, Saka repiquait dans l’axe avant de déclencher une lourde frappe, stoppée par Emiliano Martínez. Beaucoup plus entreprenants offensivement, les Villans ouvraient la marque à la suite d’un centre dévié depuis la gauche, et une belle reprise de Cash au second poteau pour battre Raya (36e, 1-0).

Série en cours Plus de statistiques Aston Villa V V V V V Arsenal V N V V N

Consterné par la pauvreté de l’apport de ses offensifs, Arteta décidait de réagir dès la mi-temps en sortant Merino et Eze pour Gyökeres et Trossard. Un choix encore payant de la part du coach espagnol, puisque l’international belge était à la réception du centre dévié de Saka et plaçait un tir à bout portant pour l’égalisation (52e, 1-1). Par la suite, Villa et Arsenal se sont livrés un mano à mano acharné. Watkins a une nouvelle fois buté sur Raya (66e), pendant qu’Ødegaard voyait sa tentative être détournée de manière spectaculaire par Martínez (70e). Après un mauvais contrôle de Calafiori, Rogers trouva Malen dans la surface, mais le Néerlandais tirait à côté (78e). Timber, lui, était tout proche du CSC, après avoir intercepté un centre de Maatsen (82e). Malgré la domination des Villans en seconde période et la pression mise par les supporters locaux, Arsenal pensait s’en sortir avec le point du match nul. Mais Emiliano Buendia profitait d’un cafouillage dans la surface pour propulser le ballon au fond des filets et faire exulter Villa Park (90e+5, 2-1). Un succès qui relance tout dans la course au titre puisque les Villans, désormais deuxièmes du classement de Premier League, reviennent à trois points des Gunners.