PSG : le stratagème dingue que prépare Kylian Mbappé pour filer au Real Madrid

C'est reparti. Alors que le mercato hivernal approche, et même s'il y a un Mondial d'ici là, les médias des quatre coins de l'Europe ont commencé à évoquer le mercato. Les rumeurs concernant de nombreux joueurs commencent à fuser dans tous les sens, avec des jeunes à la mode comme Endrick ou Youssoufa Moukoko notamment. Et qui dit marché des transferts, dit aussi Kylian Mbappé.

Tout semblait cependant s'être calmé pour l'attaquant français. Les quelques polémiques du début de saison et ses volontés de départ semblent oubliées, ou du moins, elles n'ont plus vraiment fait parler dans les médias. De même pour sa relation avec Neymar, tendue en début de saison. Mais la presse espagnole dévoile une énième petite bombe ce dimanche.

Benzema décisif

On apprend ainsi dans Defensa Central que le Bondynois pense toujours au Real Madrid. Il serait conscient de s'être trompé l'été dernier, et sait qu'il sera compliqué de se faire pardonner par le club de la capitale espagnole, ses dirigeants et ses fans, qui n'ont pas digéré le feuilleton d'il y a quelques mois. Selon le média, il va d'abord tenter de faire la paix avec Karim Benzema, profitant du Mondial.

Son plan serait ainsi de se rapprocher du Ballon d'Or 2022 et de compter sur ce dernier pour l'aider et convaincre la direction madrilène de repasser à l'attaque. Mbappé veut donc que Benzema nettoie son image auprès de tout Madrid, et ainsi pouvoir espérer rejoindre le champion d'Europe dans un avenir proche selon la publication ibérique. Le journal rajoute qu'il espère également que le Real Madrid n'ira pas sur Bellingham, ou du moins, ne parviendra pas à le recruter, pour que les fonds destinés à l'Anglais soient finalement utilisés pour l'arracher au PSG. Affaire à suivre...

