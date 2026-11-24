Le Sénégal peut enfin savourer sa revanche. Dix mois après une finale de CAN 2025 complètement folle face au Maroc, les Lions de la Teranga ont officiellement récupéré leur couronne continentale. Ce mardi, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a donné raison à la Fédération sénégalaise de football en annulant la décision du jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF), qui avait retiré le titre aux hommes de Pape Thiaw pour l’attribuer aux Lions de l’Atlas. Le résultat acquis sur le terrain est donc rétabli. Le Sénégal, vainqueur (0-1) après prolongation grâce à un but de Pape Gueye, est bel et bien champion d’Afrique 2025. Une issue particulièrement attendue à Dakar, où cette bataille juridique était devenue une véritable affaire nationale.

La suite après cette publicité

Et le verdict a été rendu à l’unanimité par les trois arbitres chargés du dossier. Une décision qui vient conforter la position sénégalaise et infliger un sérieux revers aux instances africaines. Au cœur de cette affaire figurait le départ temporaire des joueurs sénégalais vers les vestiaires, après leurs contestations consécutives à un penalty accordé au Maroc. Pour le TAS, malgré la gravité de cet épisode, l’arbitre disposait de l’autorité exclusive pour décider de la reprise ou de l’arrêt définitif de la rencontre. En faisant rejouer le match, Jean-Jacques Ndala avait considéré que les conditions étaient réunies. Le tribunal a ainsi annulé la victoire marocaine sur tapis vert (3-0), décidée le 17 mars dernier par la CAF, et confirmé la décision initiale de son jury disciplinaire, qui avait rejeté la réclamation marocaine. Après des mois de contestation, le Sénégal obtient finalement gain de cause et peut célébrer une deuxième étoile, après son premier sacre en 2021.

«Ça compte pour une troisième étoile ?»

Au pays des champions, la presse sénégalaise n’a évidemment pas caché sa satisfaction. Les médias locaux ont rapidement transformé cette décision en véritable victoire nationale, avec des titres particulièrement expressifs. Wiwsport s’est fendu d’une formule qui résume parfaitement le sentiment général avec « Les magouilles du Maroc, jusqu’au bout, restent vaines ». Le média sénégalais estime que les Lions ont simplement récupéré ce qu’ils avaient déjà gagné sur la pelouse de Rabat. «Ça compte pour une troisième étoile ? Le Tribunal arbitral du sport a statué ce mardi en faveur du Sénégal, qui a bien eu raison de gagner sur le terrain». Il compare même le verdict à un nouveau but décisif de Pape Gueye, auteur de la réalisation qui avait offert la finale au Sénégal. « Rien ne peut être comparé à un boulet de canon fracassant de Pape Alassane Gueye à la 94e minute, mais celui-là est aussi très bon et libérateur », écrit le média, qui insiste sur le soulagement provoqué par cette décision. Wiwsport rappelle par ailleurs que les trois juges ont statué à l’unanimité, un élément qui donne encore davantage de poids à ce succès judiciaire.

La suite après cette publicité

Du côté du Soleil, le discours se veut plus institutionnel, avec une victoire qui dépasse largement le simple cadre sportif. « Le Sénégal triomphe au TAS, l’histoire du football africain se réécrit », affiche le quotidien, qui voit dans cette décision un signal fort envoyé aux instances du continent. Le journal insiste sur la nécessité de respecter les règlements et de garantir un traitement équitable à toutes les fédérations. « Nul n’est au-dessus des règles », souligne-t-il, en rappelant que la crédibilité du football africain dépend aussi de la transparence de ses procédures. La RTS revient, de son côté, sur les nombreux rebondissements de cette affaire, avant de souligner que les Lions « retrouvent leur titre ». Seneweb adopte un ton encore plus triomphal en évoquant une « vérité du terrain » rétablie par le TAS. Le média considère que cette décision consacre l’autorité de l’arbitre pendant une rencontre et permet au Sénégal d’ajouter officiellement une deuxième étoile à son maillot.

La suite après cette publicité

Le TAS a-t-il eu raison de redonner la CAN 2025 au Sénégal ? Oui, le Maroc ne mérite pas d’être sacré. Les Sénégalais ont quitté le terrain, mais le match est allé jusqu’à son terme malgré tout et c’est le Sénégal qui a gagné. Non, le TAS aurait dû confirmer la décision de la CAF parce que le Sénégal a quitté le terrain et il ne fallait pas laisser passer ça. Le TAS aurait dû ne pas attribuer de vainqueur pour cette CAN 2025. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

DakarActu résume parfaitement le sens de cette décision en titrant « Le TAS annule le forfait du Sénégal, les Lions retrouvent leur titre ». Le média revient sur le raisonnement juridique des arbitres, qui ont considéré que le départ temporaire des joueurs sénégalais ne pouvait remettre en cause la décision de l’arbitre de faire reprendre la partie. Cette victoire ne signifie toutefois pas que la polémique est totalement enterrée. Wiwsport rapporte que la Fédération marocaine a dénoncé une communication téléphonique entre le président de la Fédération sénégalaise, Abdoulaye Fall, et un juriste allemand chargé de statuer sur le dossier. La partie marocaine se réserverait ainsi le droit d’engager de nouveaux recours. Un nouvel épisode qui ne devrait toutefois pas gâcher la fête à Dakar. Après avoir perdu leur trophée dans les bureaux de la CAF, les Sénégalais l’ont finalement récupéré devant la juridiction arbitrale internationale. Et la presse locale ne se prive pas de savourer cette revanche, quitte à enfoncer un peu plus son voisin marocain.