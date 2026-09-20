Le communiqué cinglant du Real Madrid contre l’arbitrage du derby !

Le Real Madrid ne digère pas. Battus (1-2) par l’Atlético de Madrid dans le derby, les Merengues ont rapidement dégoupillé, à l’image de José Mourinho qui n’a pas hésité à détruire l’arbitrage de Miguel Angel Ortiz Arias. Quelques minutes après la sortie cash du technicien portugais, le club a publié un communiqué, tout aussi cinglant sur les décisions prises par l’officiel du jour.

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Un pésimo arbitraje decide el derbi.https://t.co/KeLAm0Ao9B — Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 20, 2026

Le Real Madrid a perdu au Metropolitano un derby marqué par l’arbitrage désastreux d’Ortiz Arias, qui n’a pas expulsé Cuti Romero en première mi-temps après avoir écrasé le genou de Bellingham (malgré le fait qu’il ait visionné l’action sur le moniteur), ni Kang-In Lee après avoir marché sur la cheville gauche de Valverde. Ces deux décisions ont marqué le match, qui s’est résolu en seconde période en faveur de l’Atlético, indique notamment le communiqué qui a ensuite détaillé ces faits de jeu. Ambiance…