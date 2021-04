PL : Thomas Tuchel élu entraîneur du mois de mars

Arrivé au mois de janvier, Thomas Tuchel succède à Pep Guardiola pour le prix de Barclays Manager of the Month, en mars 2021. Le manager de Chelsea remporte le prix d'entraîneur du mois pour la première fois, après seulement deux mois complets passés aux abords de Stamford Bridge, et devient le deuxième Allemand récompensé après Jurgen Klopp.

L'ancien coach du PSG a commencé le mois de mars en menant son équipe à la victoire contre le Liverpool de Klopp (0-1), la première victoire des Blues à Anfield depuis 2014. Un succès 2-0 à domicile contre l'Everton de Carlo Ancelotti a suivi, avant que Tuchel ne supervise un match nul et vierge à Leeds United pour porter son invincibilité en Premier League à 10 matches. Tuchel devance Graham Potter (Brighton), Brendan Rodgers (Leicester) et Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United).

Les entraîneurs récompensés :

Septembre : Carlo Ancelotti (EVE)

Octobre : Nuno Espirito Santo (WOL)

Novembre : Jose Mourinho (TOT)

Décembre : Dean Smith (AVL)

Janvier : Pep Guardiola (MCI)

Février : Pep Guardiola (MCI)

Mars : Thomas Tuchel (CHE)