Le Botafogo de John Textor accumule les retards de paiement

Alors que le rachat de l’Olympique Lyonnais a été officialisé tout récemment après une série de rebondissements invraisemblables, John Textor continue de faire parler de lui pour sa gestion du club brésilien de Botafogo. Propriétaire à 90% de l’équipe locale de Rio de Janeiro par l’intermédiaire de sa société Eagle Football depuis mars dernier, le dirigeant américain est dans la tourmente depuis maintenant plusieurs semaines en raison de retards de paiement.

Et d’après les dernières indiscrétions d’A Bola, de nouveaux retards de paiement ont été constatés du côté de Botafogo. Les derniers détails donnés par le média sportif portugais révèlent que les primes de Noël sont aussi concernées par ces retards. Globalement, les salaires et les primes de plusieurs joueurs et membres du staff n’auraient pas été versés à temps. Une situation financière complexe pour le nouvel actionnaire majoritaire de l’OL.

