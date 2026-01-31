La grande annonce de Joan Laporta sur le mercato du FC Barcelone

Le ciel s’est plutôt dégagé au-dessus de Barcelone. Leader de Liga avant de se déplacer à Elche ce soir (21h), le club catalan a vécu sereinement le tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions. Et pour cause, il n’était pas concerné après son succès mercredi contre Copenhague 4-1. Il affrontera en 8e de finales, soit le vainqueur de PSG-Monaco, pour d’éventuelles retrouvailles avec les Parisiens et un certain Dro Fernandez, soit de Qarabag-Newcastle. En coulisse, les choses avancent aussi.

La suite après cette publicité

Le mercato est a priori terminé du côté du FC Barcelone. C’est ce qu’a affirmé Joan Laporta ces dernières heures à La Vanguardia. Les Blaugranas ont récupéré Joao Cancelo sous la forme d’un prêt en provenance d’Al-Hilal et ont donc perdu Dro Fernandez, parti du côté du PSG pour 8,2 M€. «Il reste encore quelques jours, mais je ne veux pas créer de faux espoirs. En principe, nous avons déjà atteint nos objectifs. Nous considérons le mercato comme clos. Nous avons recruté un défenseur très polyvalent», explique le président.

La suite après cette publicité

Mercato clôt

Il ne devrait pas y avoir d’arrivées, pas d’autres départs non plus ne sont au programme, malgré les besoins de temps de jeu de certains éléments comme Marc Casado et Marc Bernal. «Ce sont deux joueurs sur lesquels nous comptons. Ce sont des joueurs formés au club. Ils font partie de la formule qui, selon nous, fonctionne : un mélange de joueurs de la Masia et d’autres footballeurs très talentueux issus de différentes cultures.» Le Barça s’arrêtera donc là pour cet hiver.

«Flick est particulièrement heureux car il peut aborder la saison avec plus de sérénité», a conclu le patron barcelonais, rappelant au passage le modèle unique de son club face aux grands d’Europe qualifiés pour les 8es de finale de la C1. «Parmi les huit grands clubs, le Barça est le seul à appartenir à ses socios. Les autres ont un propriétaire, ce qui est tout à fait respectable, mais je le précise car certains prétendent que ce modèle ne peut pas fonctionner. Eh bien, il fonctionne».