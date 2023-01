Paris sportifs : 10€ en freebets offerts pour parier sur Montpellier-OM

Une fois n’est pas coutume, la Ligue 1 bat son plein durant les fêtes de noël avec un Boxing Day inédit ! Les 20 écuries de Ligue 1 ont retrouvé le chemin des terrains entre le mercredi et le jeudi. Cette 16e journée s’est d’ailleurs conclue par l’Olympique de Marseille qui recevait Toulouse. Les hommes d’Igor Tudor, sans Gerson, Harit ou encore Guendouzi, ont écrasé le TFC avec une très large victoire (6-1). De quoi revenir de la meilleure des manières et de remonter sur le podium derrière le PSG et Lens. Ce lundi, les Marseillais ont l’occasion de confirmer leur très belle forme du moment en prenant trois points à Montpellier. Les Héraultais, 12es au classement, se sont relevés en s’imposant face à Lorient (2-0). Mais ils peuvent craindre une rechute face à une équipe de l’OM en grande forme.

Victoire de l'OM cote à 1,70

L’OM se déplace donc sur la pelouse de Montpellier avec la ferme intention de se rapprocher de Lens deuxième. Pour cela, la victoire est essentielle d’abord pour prendre trois précieux points, mais aussi pour ne pas casser la très belle dynamique du club. Les Marseillais restent sur trois victoires de suite en championnat et peuvent donc réaliser un coup parfait ce lundi face à un adversaire qui lui réussit généralement très bien. D’autant plus qu’avec la trêve, une grosse partie de l’effectif non convoqué au Mondial a pu souffler pour revenir en forme physiquement et mentalement.

But de Elye Wahi cote à 2,80

Du côté de Montpellier, il y a un homme à suivre et il est redoutable depuis le début de saison : Elye Wahi. Le jeune attaquant de 19 ans est dans une forme étincelante depuis le début de saison et plus globalement depuis ses débuts en pro. Il a déjà inscrit 7 buts en 15 matches. Il s’est encore illustré face à Lorient et a d’ailleurs passé la barre des 20 buts en Ligue 1 avant ses 20 ans. Seul Kylian Mbappé avait fait pareil avant lui. Preuve qu’il a un futur très prometteur et qu’il peut bien gêner la défense marseillaise qui n’est parvenue à garder ses buts inviolés une seule fois lors des septs derniers matches de Ligue 1.

L'OM gagne 1-2, 1-3, 1-4 cote à 3,65

Les Marseillais sont sur une belle dynamique ces derniers matches. Et les hommes de l’attaque semblent très en jambes. Dimitri Payet et Cengiz Under, buteurs face à Toulouse, ont parfaitement profité de l’absence de Guendouzi et Harit pour gagner de la confiance et satisfaire Igor Tudor. Avec son système de jeu, l’OM est une équipe qui laisse des espaces mais qui se procure énormément d’occasions. Il n’est pas impossible de voir l’OM encore trouver le chemin des filets à plusieurs reprises tout en concédant encore un but comme ce fut le cas sur 8 des 9 derniers matches.

