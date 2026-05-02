Mercato : le Barça prépare une sacrée "vengeance" contre le PSG

L’information s’est vite ébruitée jusqu’en Espagne. Cette semaine, Le Parisien révélait un intérêt du FC Barcelone pour le tout jeune David Boly, 17 ans seulement. Apparu une fois en Coupe de France cette saison (il était sorti sur blessure face à Fontenay en décembre), le titi parisien a encore tout à prouver… et pourtant, l’idée de le voir débarquer en Espagne déchaîne déjà les passions.

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De l’autre côté des Pyrénnées, on interprète surtout sa possible venue comme une vengeance du Barça à l’égard du PSG, qui avait attiré le prometteur Dro Fernandez (18 ans) cet hiver en provenance du club blaugrana. Ce départ peine encore à être digéré du côté de Barcelone, et il n’est d’ailleurs pas rare de voir la presse catalane se réjouir des malheurs du jeune milieu de terrain, peu utilisé dans son nouveau club (367 minutes de jeu en Ligue 1).

"Une vengeance" pour la presse espagnole

En épluchant la presse espagnole, on réalise l’ampleur de la rivalité qui oppose désormais les deux clubs. « Une vengeance pour Dro », écrit le quotidien madrilène Marca, qui ajoute : « si l’arrivée de Dro au PSG a fait grand bruit lors du mercato hivernal, un rebondissement inattendu pourrait bien survenir puisque le FC Barcelone serait très intéressé par l’un des jeunes espoirs les plus prometteurs du club parisien : le latéral droit David Boly, âgé de 17 ans. Ainsi, deux géants du football européen, le Barça et le Paris Saint-Germain, pourraient une nouvelle fois s’affronter sur le marché des transferts pour un joueur. » Le Barça prépare sa revanche sur l’affaire Dro avec un joyau que le PSG veut protéger. El Nacional Catalunya écrit : « le Barça prépare sa revanche sur l’affaire Dro avec un joyau que le PSG veut protéger. »

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Le PSG craint que le Barça ne lui arrache l’un de ses joueurs les plus précieux », ajoute Mundo Deportivo, qui utilise aussi le champ lexical de la « vengeance » pour Dro. Le Barça aurait ainsi observé le joueur lors de la demi-finale de Youth League au cours de laquelle il avait été passeur décisif face au Real Madrid (1-1, victoire 5-4 des Madrilènes aux tirs au but). D’ailleurs, le journal L’Équipe révélait récemment qu’une bonne partie de cette génération parisienne avait des chances de quitter le club cet été, faute d’opportunités en professionnel. Reste à voir si Boly en fera partie, lui qui arrive à un an de la fin de son contrat. En Espagne en tout cas, on s’enflamme déjà à l’idée de le voir débarquer. Le quotidien Sport vient de diffuser une compilation de son match face au Real Madrid sur son site, quand Mundo Deportivo nous offre un article décryptage de sa prestation en présentant son profil.