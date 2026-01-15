Menu Rechercher
Real Madrid : Endrick juge Xabi Alonso

Endrick et Jude Bellingham @Maxppp

«Quelle a été votre réaction en voyant Xabi Alonso partir ?» Marca pensait peut-être obtenir une réponse offensive de la part d’Endrick, sur lequel Xabi Alonso ne comptait pas vraiment au Real Madrid. Mais l’attaquant de 19 ans est déjà rompu aux médias et ne s’est pas laissé prendre au piège. Il a ainsi rendu hommage à son ancien coach, limogé par le Real Madrid lundi dernier, et évoqué son actuel entraîneur Paulo Fonseca.

« J’ai beaucoup appris de Xabi à Madrid. C’était un joueur de très haut niveau qui connaît parfaitement le football. Même si j’ai été blessé pendant longtemps et que je n’ai pas pu m’entraîner avec tout le monde, ses conseils m’ont été extrêmement précieux. Maintenant, j’apprends auprès de Paulo Fonseca (son entraîneur à Lyon), qui est lui aussi très rigoureux. Avec un esprit ouvert, on apprend chaque jour des grands entraîneurs, et c’est ce que je vise », a-t-il déclaré. Un véritable pro de la communication.

