OM : Pablo Longoria fait le point sur les joueurs prêtés

Alors que la première partie de la saison a récemment touché à sa fin, Pablo Longoria s'est exprimé quant à ses observations et à ses ambitions pour la suite de cet exercice 2022/23. En conférence de presse, le président de l'Olympique de Marseille a notamment fait le point sur les joueurs prêtés par les Phocéens, un peu partout en Europe. « Certains ont des performances satisfaisantes. C'est le cas de Milik, qui a marqué avec la Juventus lors de la dernière journée contre la Lazio. D'autres joueurs retrouvent leur niveau et leur place dans l'effectif, comme Lirola (ou Radonjic, prêté au Torino, ndlr), mais on doit voir ce qui va se passer avec Elche, dont le responsable du scouting a pris l'équipe. Ils cherchent un nouvel entraîneur, la situation du club en Liga n'est pas la meilleure.

La suite après cette publicité

D'autres ont moins de temps de jeu. Le prêt initial de Luis Henrique à Botafogo était de six mois, mais avec une extension possible de 12 mois et une obligation d'achat sous certaines conditions. Il restera à Botafogo les 12 prochains mois. Pour Konrad de la Fuente, avec tous les changements à Olympiakos, de l'entraîneur à la direction sportive, c'est une situation particulière. On doit trouver une solution. Il y a encore d'autres cas à l'image d'Oussama Targhalline, qui entre en jeu ou pas, même si Laval est content. Chaque situation est différente, mais notre objectif est aussi de protéger la valeur de ces joueurs en prêts », a-t-il ainsi analysé, rappelant que tous demeuraient être « des actifs du club ».