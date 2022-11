Les crampons des Bleus pour le Mondial 2022 au Qatar

À quelques jours du début de la Coupe du monde 2022, focus sur les différentes paires de crampons chaussées par les 26 joueurs de l'équipe de France appelés par Didier Deschamps pour représenter les Bleus au Qatar.

Après plus de quatre années passées avec le statut de champion du monde, l'équipe de France remettra son titre en jeu dans quelques jours, à l'occasion de la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Placés dans le groupe D en compagnie de l'Australie, du Danemark et de la Tunisie, les Bleus auront à cœur de défendre leur titre mondial face aux grosses nations comme le Brésil de Neymar ou encore l'Argentine de Lionel Messi.

La suite après cette publicité

Ça peut vous intéresser : comment éviter les ampoules avec ses crampons ?

À quelques jours du début de la compétition et de l'entrée en lice de la France, contre l'Australie (22 novembre), nous vous proposons de faire un point sur les différentes paires de crampons qu'arboreront les hommes sélectionnés par Didier Deschamps pour représenter les Tricolores au Moyen-Orient cet hiver.

Nike, équipementier (largement) le mieux représenté chez les Bleus

Véritable mastodonte sur le marché des équipementiers, Nike peut se targuer d'être la firme la plus représentée au sein des joueurs de l'équipe de France. Pas moins de 15 hommes sont chaussés par la marque à la virgule. La figure de proue de ce petit collectif au sein du collectif n'est autre que Kylian Mbappé, la star du PSG championne du monde en 2018. Le Bondynois est toutefois le seul à chausser la Superfly, à savoir la Mercurial version montante. Concernant ce même silo mais version basse, à savoir la Vapor, on retrouve le dernier appelé Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), Ousmane Dembélé (FC Barcelone) et Theo Hernandez (AC Milan).

La paire de Nike la plus chaussée côté Bleus est la Phantom GT, dont les ambassadeurs sont Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni (Real Madrid), mais aussi Ibrahima Konaté (Liverpool), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Alphonse Areola (West Ham), Axel Disasi (AS Monaco) ainsi qu'Adrien Rabiot (Juventus). Enfin, la Tiempo est l'autre silo pas mal présent dans les rangs tricolores. Lucas Hernandez (Bayern Munich), William Saliba (Arsenal), Jules Koundé (FC Barcelone) et le capitaine Hugo Lloris (Tottenham) en sont les représentants.

adidas prend la deuxième place de justesse

Deuxième équipementier le plus présent en sélection française, adidas ne devance toutefois PUMA que d'une courte tête. Avec 6 joueurs chaussés parmi les Bleus, la marque aux trois bandes a la fierté de compter parmi ses rangs le meilleur joueur du monde de l'année dans ses rangs, Karim Benzema (Real Madrid). Le Ballon d'Or 2022 est doté de la X Speedportal, tout comme Benjamin Pavard (Bayern Munich), Christopher Nkunku (RB Leipzig) et Jordan Veretout (OM).

La Predator, silo emblématique d'adidas, ne compte que deux représentants au sein de l'équipe de France. Il s'agit de deux éléments de notre chère Ligue 1 : Mattéo Guendouzi (OM) et Youssouf Fofana (AS Monaco).

PUMA, dernier membre du trio infernal

Avec 5 joueurs placés au sein de l'équipe de France, soit un de moins que son concurrent adidas, PUMA est donc le dernier équipementier de ce petit classement. La marque au félin dispose toutefois d'atouts de taille en son sein, à commencer par les champions du monde 2018 Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Olivier Giroud (AC Milan), Raphaël Varane (Manchester United) et Steve Mandanda (Stade Rennais).

Les trois premiers cités arborent l'Ultra, tout comme un certain Kingsley Coman (Bayern Munich), alors que l'ancien portier de l'OM est le seul à chausser la Future, paire également utilisée par Neymar, la star du Brésil et du PSG. L'omniprésence des trois gros poissons du marché des équipementiers en dit toutefois long sur leur importance et la place qu'ils occupent.