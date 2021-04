Real Madrid : Álvaro Odriozola sur le départ

La suite après cette publicité

Malgré les absences de Dani Carvajal et de Lucas Vazquez au poste de latéral droit, Zinédine Zidane n’a même pas fait confiance à Álvaro Odriozola hier soir face à Liverpool. Le technicien français a préféré titulariser Federico Valverde à sa place lors de ce match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Tout un symbole au regard des dernières performances de l’ancien joueur de la Real Sociedad. Ce dernier n’a en effet impressionné personne lorsqu’il est entré en jeu à la place de Vazquez lors du Clasico avant la mi-temps.

Selon AS, l’entraîneur du Real Madrid a désormais les idées claires concernant le poste de latéral droit. Si un départ de Lucas Vazquez, en fin de contrat en juin prochain est possible, un transfert d'Odriozola est plus que probable et ce malgré le fait que son contrat avec le club merengue ne prenne fin qu’en 2023.