Liga : l’Atlético de Madrid s’incline contre Séville

Entre urgence de survie absolue et place européenne primordiale, ce duel de Liga entre Séville et l’Atlético de Madrid s’annonçait aussi tendu que décisif ce samedi. En effet, les Andalous (18e au classement) jouaient très gros dans cette rencontre et luttaient pour assurer leur maintien dans la première division espagnole. Avec l’obligation de prendre des points au Ramón Sánchez Pizjuán, les hommes de Luis Garcia restaient d’ailleurs sur deux victoires sur les dix derniers affrontements. En face, les hommes de Diego Simeone (4e) étaient très ambitieux, notamment après leur victoire en Ligue des Champions à Barcelone. Cette dynamique étincelante des Madrilènes — installés dans la course au top 3 — devait donc se confirmer au sud du pays. Cependant, cela a très mal débuté pour eux. Isaac Romero s’est fait faucher dans la surface de Musso et l’arbitre s’est dirigé vers le VAR pour aller regarder l’action de plus près. Finalement, les Andalous ont obtenu la faute et c’est Akor Addams qui transformait le penalty malgré la détente du portier argentin (1-0, 10e).

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Trop peu incisifs, les hommes de Diego Simeone n’arrivaient pas à trouver la faille. Avant que ne surgisse Javier Boñar. Le jeune latéral espagnol de 20 ans plaçait sa tête au fond des filets, après un centre de Julio Díaz au second poteau (1-1, 35e). Si l’égalisation a climatisé l’antre andalouse, ce sont bien les Sévillans qui ont repris l’avantage avant la pause grâce à Nemanja Gudelj (2-1, 45+2). Au retour des vestiaires, les visiteurs n’ont rien pu faire. Malgré des duels très engagés et des mouvements indéchiffrables de part et d’autre, ce sont les pensionnaires de Ramón Sánchez Pizjuán qui ont pris les trois points. Ils sortent donc de la zone rouge et pointent à la 15e place du classement. Un réel soulagement. De leur côté, les Madrilènes stagnent à la 4e place et ratent le podium d’un petit point.