La guerre est déclarée entre Guardiola et le duo Klopp-Mourinho, Thiago Alcantara rend fou le Bayern Munich

«Premier League en guerre»

Les réactions des entraîneurs, après l'annonce concernant Manchester City, font les gros titres en Angleterre. Le club mancunien va finalement pouvoir jouer la Ligue des Champions, ce qui n'a pas vraiment plu à Jürgen Klopp et José Mourinho. Le Portugais a par exemple parlé d'«une décision honteuse». De son côté, l'entraîneur de Liverpool a été plus mesuré. «Je ne crois pas qu’hier a été un bon jour pour le football, pour être honnête», a-t-il expliqué. Des mots auxquels a sèchement répondu Pep Guardiola. «J'aimerais dire, regardez nous dans les yeux et dites-nous les choses en face et venez sur le terrain pour jouer.» Forcément, tout cela a mis le feu aux poudres outre-Manche. Le Daily Mirror parle par exemple de «bataille de déclarations». Cela fait aussi les gros titres du Daily Telegraph ce mercredi. Le tabloïd voyant la «Premier League en guerre».

Thiago Alcantara rend fou le Bayern

En Allemagne, le Bayern Munich se tourne vers le mercato, et forcément le cas Thiago Alcantara pose question. Annoncé sur le départ dans les médias, l'avenir de l'international espagnol serait pourtant toujours incertain. En mai dernier, il devait être prolongé officiellement, mais il aurait finalement refusé affirme Sport Bild dans son édition du jour. Toujours selon le quotidien allemand, il aurait mis en vente sa maison, synonyme de départ imminent. Pourtant, explique Sport Bild, aucun club ne semble une option sérieuse, pas même Liverpool qui semblait tenir la corde. Un problème pour le Bayern qui ne veut pas voir Alcantara partir pour 0 euro à l'été 2021, et dont le mercato dépend grandement du mouvement de l'ancien joueur du Barça. Affaire à suivre...

Platini adoube Dybala

On part maintenant en Italie, où Paulo Dybala fait parler. Ce mercredi, La Gazzetta dello Sport en fait sa couverture, car La Joya est comparée à un certain Michel Platini, véritable légende de la Juve. Aujourd'hui, l'Argentin a marqué autant de buts, et joué autant de matches que le numéro 10 français avec le maillot de la Vieille Dame, en Serie A. D'ailleurs, Platini a eu quelques mots pour Dybala, affirmant «qu'il aurait plu à Gianni Agnelli», propriétaire histoire du club de Turin, aujourd'hui décédé. Un bel hommage.