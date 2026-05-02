Portugal : Porto remporte le Championnat après sa victoire contre Alverca

Le FC Porto est officiellement champion du Portugal pour la saison 2025-2026. Quatre ans après leur dernier titre, les Dragões retrouvent leur couronne de roi du football portugais. Il s’agit du 31e championnat de l’histoire du club, confirmant la très belle saison des hommes de Francesco Farioli. Avec une campagne remarquable, Porto a su faire la différence pour devancer le Benfica et le Sporting, à deux journées de la fin.

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Le Benfica Lisbonne avait d’ailleurs offert une voie royale à son éternel rival en étant accroché contre Famalicao plus tôt ce samedi (2-2). Les Dragões ne devaient pas perdre pour assurer leur titre et l’ont emporté contre Alverca grâce à un but de Bednarek (1-0, 40e) dans un Estádio do Dragão en furie après le sacre de son équipe.