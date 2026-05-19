Lautaro Martínez jure fidélité à l’Inter Milan

Lautaro Martínez s’est longuement livré dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, après une saison encore marquante avec l’Inter Milan, conclue par un nouveau doublé. Le capitaine nerazzurro, figure centrale du projet milanais, est revenu sur son parcours, son état d’esprit actuel et surtout son avenir, dans un moment où son avenir au club interroge. Une prise de parole forte, empreinte d’émotion et de sincérité, où l’Argentin a ouvert la porte à une continuité… tout en laissant planer une part d’incertitude.

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« Je voudrais finir ma carrière ici. Aujourd’hui, il m’est difficile de m’imaginer ailleurs. Dans le football, on ne sait jamais, mais si on ne me met pas dehors, je resterai ici ». L’attaquant argentin a aussi livré un témoignage plus personnel sur son parcours et ses blessures mentales, évoquant une période difficile après le Mondial des clubs : « j’étais détruit, j’ai beaucoup souffert. Je n’exclus pas avoir pensé à partir ». Plus apaisé aujourd’hui, il assure néanmoins vivre « le meilleur moment de sa carrière », porté par le travail mental et la stabilité retrouvée avec Simone Inzaghi puis Cristian Chivu. Une sortie médiatique qui renforce encore un peu plus l’idée d’un avenir à long terme en Lombardie.