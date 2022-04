Everton : Franck Lampard croit au maintien

Après la nouvelle défaite de son équipe dimanche face West Ham (2-1), l’entraîneur d’Everton Franck Lampard a dit qu’il croyait toujours au maintien des Toffees. Le coach anglais et ses hommes n’ont remporté qu’un seul de leurs six derniers matches de championnat et ils flirtent dangereusement avec la zone rouge, en pointant actuellement à la 17eme place avec seulement trois point d’avance sur le 18e. « Nous méritions au moins un point du jeu en termes de jeu général. C’était un après-midi où plusieurs circonstances nous ont pris à partie. Il nous reste 10 matches alors si nous continuons sur cette voie, les choses tourneront en notre faveur et tout ira bien. Je retiens cela du match », a expliqué Lampard après la rencontre.

Everton jouera un match décisif dans la course au maintien mercredi soir face à Burnley (19e). Une rencontre qu’attend le coach des Toffees qui espère renouer avec le succès. « Personne n’attend un match facile à Burnley. La clé, c'est de continuer avec le même caractère et l’application qu’aujourd’hui et de continuer à travailler. D’après ce que je sais du football, quand les choses vont contre vous, la seule façon de le faire que ça aille mieux, c’est de continuer à faire des bonnes choses, de travailler et ensuite les choses tournent », a déclaré l’ancien entraîneur de Chelsea.