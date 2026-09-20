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Ligue 1

PSG : la réaction à chaud de Ferran Torres après son premier Classique remporté

Par Jordan Pardon
1 min.
Marseille 1-2 PSG

Le PSG s’est péniblement imposé ce dimanche soir face à l’OM pour refermer cette 5e journée de Ligue 1 (1-2). Entré en cours de jeu et auteur du premier but, l’homme du match Ferran Torres exprimait sa joie au micro de Ligue1+ après son premier Classique remporté avec le club de la capitale.

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«Pour nous, c’est l’un des matchs les plus importants de la saison, c’est important de gagner. Ce n’était pas facile, on a dû batailler, lutter, mais on peut être heureux de notre performance. On va désormais penser à la sélection», a exprimé l’international espagnol, convoqué avec la Roja pour jouer quatre rencontres de Ligue des Nations.

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