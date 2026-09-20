PSG : la réaction à chaud de Ferran Torres après son premier Classique remporté

Le PSG s’est péniblement imposé ce dimanche soir face à l’OM pour refermer cette 5e journée de Ligue 1 (1-2). Entré en cours de jeu et auteur du premier but, l’homme du match Ferran Torres exprimait sa joie au micro de Ligue1+ après son premier Classique remporté avec le club de la capitale.

La suite après cette publicité

«Pour nous, c’est l’un des matchs les plus importants de la saison, c’est important de gagner. Ce n’était pas facile, on a dû batailler, lutter, mais on peut être heureux de notre performance. On va désormais penser à la sélection», a exprimé l’international espagnol, convoqué avec la Roja pour jouer quatre rencontres de Ligue des Nations.