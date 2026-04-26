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Gambardella

PSG : les Titis parisiens accèdent à la finale de la Gambardella

Par Valentin Feuillette
Titis parisiens @Maxppp

Le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour la finale de la Coupe Gambardella au terme d’un match spectaculaire remporté (3-2) face à Nantes. Les jeunes Parisiens ont fait preuve de caractère et d’efficacité pour venir à bout d’un adversaire accrocheur, dans une rencontre rythmée et indécise jusqu’au bout.

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Il s’agit d’une performance historique pour le club de la capitale, qui retrouve la finale de la compétition pour la première fois depuis 1998. Une récompense méritée pour une génération talentueuse, auteure d’un parcours remarquable cette saison.

Pub. le - MAJ le
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