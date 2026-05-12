Menu Rechercher
Commenter 1
Liga

Barça : le message d’Hansi Flick avant le mercato d’été

Par Samuel Zemour
1 min.
Hansi Flick @Maxppp

Interrogé sur le mercato et l’avenir de Marcus Rashford et Robert Lewandowski, Hansi Flick a préféré temporiser tout en affichant son admiration pour les deux attaquants du FC Barcelone. Concernant Rashford, l’entraîneur allemand a salué son impact immédiat : «au final, on analysera tout. Marcus nous a beaucoup apporté. Des statistiques exceptionnelles. Je l’apprécie énormément». Flick a également rendu un vibrant hommage à Lewandowski, avec qui il a remporté de nombreux titres au cours de sa carrière.

La suite après cette publicité

« Robert… que dire ? J’ai remporté tous les titres du club avec lui. Je suis tellement reconnaissant d’avoir un joueur aussi incroyable. Mais, comme je l’ai dit, on fera le bilan à la fin de la saison», a-t-il confié, en ajoutant avoir «beaucoup discuté ces dernières semaines et ces derniers mois de ce que nous pouvons faire. Mais nous n’en avons pas fini avec ça». Le mercato estival du Barça promet d’être agité.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Hansi Flick

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Hansi Flick Hansi Flick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier