Barça : le message d’Hansi Flick avant le mercato d’été

Interrogé sur le mercato et l’avenir de Marcus Rashford et Robert Lewandowski, Hansi Flick a préféré temporiser tout en affichant son admiration pour les deux attaquants du FC Barcelone. Concernant Rashford, l’entraîneur allemand a salué son impact immédiat : «au final, on analysera tout. Marcus nous a beaucoup apporté. Des statistiques exceptionnelles. Je l’apprécie énormément». Flick a également rendu un vibrant hommage à Lewandowski, avec qui il a remporté de nombreux titres au cours de sa carrière.

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« Robert… que dire ? J’ai remporté tous les titres du club avec lui. Je suis tellement reconnaissant d’avoir un joueur aussi incroyable. Mais, comme je l’ai dit, on fera le bilan à la fin de la saison», a-t-il confié, en ajoutant avoir «beaucoup discuté ces dernières semaines et ces derniers mois de ce que nous pouvons faire. Mais nous n’en avons pas fini avec ça». Le mercato estival du Barça promet d’être agité.