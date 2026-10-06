Argentine : un défenseur du Bénin refuse de défendre contre Messi pour son dernier match

À quelques heures du dernier match de Lionel Messi avec l’Argentine, le Bénin semble déjà mesurer pleinement le caractère historique de la soirée. Opposé à l’Albiceleste au Monumental de Buenos Aires, le sélectionneur béninois pourra compter sur des joueurs qui souhaitent avant tout profiter de ce moment face à l’une des plus grandes figures de l’histoire du football. Interrogé par C5N, le défenseur central Tijani Mohamed a ainsi lâché une déclaration pour le moins surprenante : « on ne marque pas Messi. On va juste profiter de ce match. Je vais le regarder comme ça : "Messi, tu es Dieu". » Il a également expliqué qu’il considérait l’Argentin comme « le meilleur au monde » et qu’il souhaitait voir l’Argentine s’imposer, lui qui apprécie particulièrement le numéro 10.

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Cette rencontre prendra une dimension forcément particulière pour Messi, qui s’apprête à faire ses adieux devant plus de 85 000 supporters après 207 sélections et 125 buts avec l’Argentine, ainsi que plusieurs titres majeurs remportés avec l’Albiceleste, dont le Mondial 2022. Le Bénin, qui a connu une préparation mouvementée avec notamment un voyage de 23 heures et des conditions d’accueil jugées insuffisantes, veut malgré tout vivre pleinement cette soirée historique. « Nous allons tout donner pour que cette célébration se déroule parfaitement », a ajouté Tijani Mohamed, tandis que le médecin de la sélection a résumé l’état d’esprit général avec une phrase simple : « c’est le meilleur au monde ! »