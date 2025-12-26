Menu Rechercher
OM : le vibrant hommage vidéo pour Jean-Louis Gasset

Par Samuel Zemour
1 min.
GASSET @Maxppp

Les réactions se succèdent suite à l’annonce du décès de Jean-Louis Gasset, ce vendredi à l’âge de 72 ans. Venu jouer les pompiers de service à l’Olympique de Marseille au début de l’année 2024, pour remplacer Gennaro Gattuso, il avait permis à l’OM de se redresser avant de quitter le club en fin de saison.

Olympique de Marseille
Merci coach, à jamais dans nos cœurs 💙🤍
Sa mémoire a déjà été saluée par Pablo Longoria, Medhi Benatia et Pierre-Emerick Aubameyang, mais le club phocéen a tenu à lui rendre un hommage vidéo de deux minutes, en rappelant ses mots forts pour l’Olympique de Marseille lors de son ultime conférence de presse. «Merci coach, à jamais dans nos cœurs», a également indiqué le club phocéen.

