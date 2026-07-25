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Coupe du Monde 2026, Algérie : Aïssa Mandi revient sur la faute controversée de Messi

Par Allan Brevi
1 min.
algérie @Maxppp
Argentine 3-0 Algérie
winamax
1 1.52 N 4.10 2 6.00 bonus 100€

Quelques semaines après la fin de l’aventure algérienne dans cette Coupe du Monde 2026, la polémique née de la rencontre entre l’Argentine et l’Algérie n’est toujours pas totalement retombée. Lors de cette première journée, Lionel Messi avait largement contribué au succès de l’Albiceleste (3-0) avec un triplé, mais une action impliquant Aïssa Mandi avait rapidement fait débat. Le défenseur algérien avait subi une énorme semelle de l’attaquant argentin, une faute jugée très limite par la Fédération algérienne, qui avait même saisi la FIFA pour dénoncer plusieurs décisions arbitrales.

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Si l’arbitre Szymon Marciniak et la VAR n’avaient pas sanctionné l’action, Aïssa Mandi est finalement revenu sur cet épisode plusieurs semaines après la compétition. « La grande différence entre vous et nous, c’est que vous avez la télé. Moi, sur le terrain, je sens juste un coup », a lâché le joueur dans un entretien accordé au média Kampo sur YouTube. De quoi éteindre la polémique ? Rien n’est moins sûr.

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