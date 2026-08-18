Manchester City : les révélations bouleversantes sur Pep Guardiola

Dans le documentaire « A Beautiful Obsession » sur Prime Video, consacré à ses dernières années à Manchester City, Pep Guardiola apparaît sous un visage rarement montré. Entre tensions avec certains cadres, pression liée aux résultats et bouleversements personnels, le technicien catalan laisse entrevoir une fragilité inhabituelle. Après une défaite à Turin contre la Juventus, il annonce notamment à son groupe qu’il vient de divorcer, expliquant que cette période a profondément affecté son état d’esprit. Quelques semaines auparavant, après une altercation avec Kyle Walker dans le vestiaire d’Anfield, Guardiola avait également été filmé en larmes : « si je suis un problème, dites-le-moi », lance-t-il alors à ses joueurs.

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Le documentaire montre ainsi un Guardiola marqué aussi bien par les difficultés sportives que par sa situation personnelle, au point que son entourage demande aux joueurs de se montrer plus compréhensifs envers leur entraîneur. Son adjoint Manel Estiarte révèle particulièrement avoir expliqué au vestiaire : « vous voyez un être humain. Il est en train de divorcer. » Des images qui donnent une autre dimension au départ de Guardiola de Manchester City, lui qui apparaît aussi bouleversé au moment d’enregistrer son message d’adieu. Face caméra, il finit par résumer sa décision avec une phrase lourde de sens : « au fond de moi, je sais que c’est mon heure ».