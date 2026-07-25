AC Milan : Rafael Leão pourrait finalement rester

Avant la Coupe du Monde 2026, Rafael Leão avait laissé entendre qu’il pourrait quitter l’AC Milan, alimentant les spéculations autour de son avenir. Ces derniers jours, c’est Fenerbahçe qui s’est positionné avec insistance sur le dossier, prêt à casser sa tirelire pour s’attacher les services de l’ailier portugais. Mais lors de son séjour de vacances au Brésil, l’attaquant a surpris son monde en entrouvrant, contre toute attente, la porte à une année supplémentaire à Milan.

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« J’ai déjà évoqué avec le club la possibilité de tenter une nouvelle aventure, mais je ne sais pas si cela se concrétisera. Je dois me présenter au stage d’entraînement le 29 juillet et, tant que j’y serai, je donnerai le meilleur de moi-même, par respect pour le maillot qui m’a tout apporté. Milan m’a énormément aidé à tous les niveaux, mais dans la vie, on a aussi des ambitions pour d’autres choses, et si cela se présente, j’étudierai les différentes options, mais je resterai un joueur de Milan », a expliqué le Portugais de 27 ans. De quoi laisser planer le flou, encore un peu plus…