PSG : Leonardo refuse de banaliser la performance des joueurs

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a souffert pour décrocher un match nul (1-1) face au Barcelone, dans son stade. Après un premier acte qui a vu Keylor Navas multiplier les exploits, les troupes de Mauricio Pochettino ont finalement stoppé l'hémorragie et décroché leur ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions (5-2 sur l'ensemble des deux confrontations). Forcément, au coup de sifflet final, certains observateurs s'inquiétaient face à la prestation en demi-teinte des Parisiens lors de cette deuxième manche. Mais pour le directeur sportif du club parisien, le verre est à moitié plein. Interrogé au micro de RMC Sports, Leonardo choisit lui de ne pas minimiser la performance de ses troupes. «Ce qu’on a fait, c’est très important, une qualification en quarts de finale n’est jamais banale. On a souffert, c’était un match difficile, avec des moments compliqués mais on s’en est sorti, on a réussi à gérer et on a obtenu une qualification très importante», a-t-il d'abord expliqué, avant de poursuivre.

«La Champions League est comme ça. Tout le monde souffre. C'est impossible de jouer le retour sans penser à l’aller. Le Barça n’avait aucune responsabilité autre que sauver l’honneur. Nous, on devait garder un résultat en notre faveur. Tous les matches sont serrés depuis le début des 8es. C’est l’histoire de cette compétition.» Le Brésilien ne l'a pas caché. Le penalty concédé avant la pause a fait gamberger le PSG. Les vieux démons sont revenus. Mais Keylor Navas les a chassés. «L’histoire, tout ça, on est sorti un peu de ça. On a pensé un peu à l’histoire (au passé) avec le penalty. C’était un pas important pour balayer les fantômes et avancer.» Et de conclure, en louant le travail du nouveau coach. «Tu ne peux pas tout bien faire sur deux matches, surtout dans une année particulière. Avec un changement de coach au mois de janvier. Il a été très très bon. Il a su emmener tout le monde. L’important, c’est que le coach connaît nos difficultés, mais il a réussi à mettre en place ses idées. Il est impliqué. Si on n’a pas une équipe, on ne passe pas hier. On ne gagne pas à Barcelone. On est parmi les 8 meilleurs d’Europe, on est là. On a répondu présent à chaque fois.»