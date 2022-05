Andriy Shevchenko remettra l'Hexagoal au PSG

Le Paris SG reçoit le FC Metz ce samedi soir pour le compte de la 38e et dernière journée de Ligue 1. L'occasion pour les Rouge-et-Bleu de fêter le 10e titre de champion de France de leur histoire avec le public du Parc des Princes. Le club de la capitale vient d'ailleurs de publier un communiqué pour donner quelques détails des célébrations prévues.

«À la fin de la rencontre, un spectacle son, lumières et pyrotechnie illuminera le Parc des Princes avant que le Paris Saint-Germain et la LFP ne procèdent à la remise protocolaire du trophée Hexagoal de la saison de Ligue 1 Uber Eats. À la suite de leurs coéquipiers, trois joueurs rentreront individuellement sur le terrain à l'appel de leurs noms : Marco Verratti, seul joueur de l'histoire du championnat à avoir remporté 8 titres, Kylian Mbappé, qui pourrait finir meilleur passeur et buteur de la saison, et le capitaine Marquinhos. La remise des trophées sera faite par les légendes du club Bernard Lama (trophée du meilleur passeur) et Dominique Rocheteau (trophée du meilleur buteur), accompagnées de l'Ukrainien Andrii Shevchenko, légende du football européen (trophée champion de France)», peut-on lire.