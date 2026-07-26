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Amical : Cannes arrache un match nul incroyable contre l’AS Roma

Par Aurélien Macedo
1 min.
Paulo Dybala @Maxppp
Cannes 3-3 Rome

Ce dimanche, plusieurs matches amicaux avaient lieu. Le club italien de l’AS Roma rencontrait par ailleurs l’AS Cannes, tout juste promu en Ligue 3 au Stade Pierre de Coubertin. Une rencontre qui a tenu ses promesses. Longtemps mis en échec, les Italiens ont su s’illustrer après la demi-heure de jeu. Paulo Dybala a ouvert le score (34e) avant d’être suivi de Donyell Malen (43e).

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Avant la pause, Wesley a été suspendu après un deuxième carton jaune. En seconde période, Paulo Dybala s’est offert un doublé (55e). Cependant, Cannes n’a pas abdiqué et la recrue Julien Lopez a réduit l’écart (69e) avant même de s’offrir un doublé (88e). Mieux, sur penalty, Brice Oggad a égalisé sur Panenka (90e+7). Cannes a renversé ce match pour arracher un match nul 3-3 contre l’AS Roma.

Pub. le - MAJ le
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