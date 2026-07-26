Amical : Cannes arrache un match nul incroyable contre l’AS Roma
Ce dimanche, plusieurs matches amicaux avaient lieu. Le club italien de l’AS Roma rencontrait par ailleurs l’AS Cannes, tout juste promu en Ligue 3 au Stade Pierre de Coubertin. Une rencontre qui a tenu ses promesses. Longtemps mis en échec, les Italiens ont su s’illustrer après la demi-heure de jeu. Paulo Dybala a ouvert le score (34e) avant d’être suivi de Donyell Malen (43e).
Avant la pause, Wesley a été suspendu après un deuxième carton jaune. En seconde période, Paulo Dybala s’est offert un doublé (55e). Cependant, Cannes n’a pas abdiqué et la recrue Julien Lopez a réduit l’écart (69e) avant même de s’offrir un doublé (88e). Mieux, sur penalty, Brice Oggad a égalisé sur Panenka (90e+7). Cannes a renversé ce match pour arracher un match nul 3-3 contre l’AS Roma.
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