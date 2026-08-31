Lionel Messi annonce la fin de sa carrière internationale avec l’Argentine

C’est une page immense de l’histoire du football argentin qui se tourne. Après plus de vingt ans sous le maillot de l’Albiceleste, Lionel Messi a annoncé la fin de sa carrière internationale. Une décision longuement mûrie par le numéro 10, qui explique avoir écrit son message dès le 21 juillet, deux jours après la finale de la Coupe du Monde perdue contre l’Espagne. «Après tout ce temps écoulé depuis la finale, et après avoir beaucoup réfléchi, je veux vous annoncer à tous que je prends ma retraite internationale… C’est une décision qui m’a fait mal et qui me fait encore mal au plus profond de moi, mais je comprends que le moment est venu. Je vous jure que j’ai toujours tout donné. Pas seulement ces dernières années, durant lesquelles nous avons tout gagné, mais aussi avant», a-t-il d’abord lâché sur Instagram.

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À 39 ans, l’octuple Ballon d’Or estime également que le moment est venu de laisser la place à une nouvelle génération, après avoir disputé 207 rencontres et inscrit 125 buts avec l’Argentine. «Il ne reste plus beaucoup de temps et certaines étapes de la vie se referment. Celle-ci en est une qui me fait énormément de mal. J’aime, j’ai aimé et j’aimerai toujours être en sélection. J’ai tout donné, je n’ai plus rien à offrir, et derrière arrivent de très grands jeunes joueurs qui méritent d’être là. Merci pour tout l’amour que vous m’avez donné pendant ces 20 années. Entendre vos encouragements depuis le terrain va énormément me manquer. Désormais, je serai l’un des vôtres, à encourager et à soutenir l’équipe depuis l’extérieur», ajoute La Pulga.

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Lionel Messi aura tout gagné avec l’Albiceleste

Finaliste de la Coupe du Monde 2014 face à l’Allemagne, puis battu lors des Copa América 2015 et 2016, Messi avait même annoncé une première fois sa retraite internationale après ce dernier échec, avant de revenir sur sa décision. Il aura finalement fallu attendre 2021 pour voir Messi briser la malédiction. Vainqueur de la Copa América face au Brésil au Maracanã, l’Argentin marquait le d’une période dorée. Après la Finalissima remportée contre l’Italie en 2022, la Pulga atteignait quelques mois plus tard le sommet de sa carrière en conduisant l’Argentine à sa troisième Coupe du Monde au Qatar, après une finale légendaire face à la France et une nouvelle Copa América remportée dans la foulée.

«Je repars avec des souvenirs et des moments vécus que je n’oublierai jamais. Je pars avec la sérénité et la fierté d’avoir pu vous offrir, avec mes coéquipiers, des moments dont nous avions rêvé. C’était complètement fou de pouvoir vivre tout cela avec vous. Je vous aime ! Merci mon Dieu de m’avoir fait Argentin. Allez l’Argentine !», a ajouté Léo Messi après avoir remercié tout le monde et un bel hommage pour son père, décédé le 8 août 2026 à l’âge de 68 ans : «j’ai écrit ces mots le 21 juillet, deux jours après la finale. Aujourd’hui, après ce qui est arrivé à mon père, je suis encore plus convaincu qu’avant».