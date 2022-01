ASSE : Eliaquim Mangala annonce la couleur après son arrivée

Libre de tout contrat, Eliaquim Mangala (30 ans) s’est officiellement engagé jusqu’à la fin de la saison avec l’AS Saint-Etienne, lanterne rouge de Ligue 1. Présenté ce vendredi à l'Etrat, le nouveau défenseur des Verts a d'ailleurs fait part de sa détermination à sortir le club de cette situation plus qu'inquiétante, tout en expliquant son choix de rejoindre le club du Forez.

«J'avais des projets, j'ai bien réfléchi. Mais il faut bien penser qu'on parle de Saint-Etienne, d'un très gros challenge, d'un club historique du championnat de France. En plus, je connais l'artiste (Loïc Perrin, le coordinateur sportif de l'ASSE). J'ai parlé avec ma famille, mon agent, et je leur ai dit que Saint-Etienne c'est vraiment l'endroit où je dois être, il y a quelque chose à faire. Il y a un club qui mérite mieux que ça. On va faire les choses bien. Je suis très content d'être ici», a ainsi confié l'ancien défenseur de Manchester City.