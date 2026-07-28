Eli Junior Kroupi provoque un gros débat au FC Barcelone

Courtisan déclaré de Julian Alvarez, le FC Barcelone n’arrive toujours pas à faire fléchir l’Atlético de Madrid. Pourtant, le club catalan a mis toute la pression possible sur les Colchneros. Alvarez a déclaré publiquement son envie de quitter la capitale espagnole et le président Joan Laporta avait déclaré il y a quelques jours que l’offre faite par le Barça avait une date de péremption… qu’il n’a jamais donnée.

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« Oui, j’ai dit que c’était une offre à durée déterminée. Évidemment, nous n’allons pas nous laisser faire. Nous allons imposer notre rythme. Cette offre n’est pas illimitée, et nous annoncerons le moment venu sa durée de validité. Nous l’avons faite dans l’optique de recruter un joueur qui plaise à l’entraîneur et au directeur sportif. L’offre est d’un montant très important, mais elle ne sera pas sans limites. La dernière fois que nous avons parlé à Miguel Ángel Gil Marín, j’ai été très clair ».

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Un prix qui fait parler

Pas de quoi faire trembler l’Atlético. En attendant, Sport annonce qu’Eli Junior Kroupi (20 ans) est bel et bien le plan B en cas d’échec définitif avec Alvarez. Le jeune attaquant français de Bournemouth a souvent été cité dans le viseur du PSG, mais les Blaugranas avaient également été séduits depuis quelque temps par sa première saison en Premier League (13 buts en 33 matches). Les Cherries espèrent toujours conserver leur pépite dont le contrat court jusqu’en 2030, mais il y a bien un retour de flamme des Culés.

Le Barça est bien conscient qu’il lui faudra lâcher un gros chèque, mais Sport explique que le cas Kroupi pose un gros dilemme au sein du club catalan. Kroupi est vu par certains comme un élément d’avenir qui correspondra au style d’Hansi Flick, quand d’autres estiment qu’il est très risqué de dépenser environ 100 M€ pour un jeune de 20 ans qui n’a qu’une seule saison de Premier League dans les pattes. Un argument prudent qui contraste avec le choix du Real Madrid de lâcher 120 M€ pour Yan Diomandé après son unique année en Bundesliga.